أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه مهما كانت الأحداث التي تخص نادي الزمالك؛ فإن الوزارة تريد أن توجه رسالة طمأنينة لجماهيره.
وقال أشرف صبحى في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة": "نحن حصن كبير جدًا للحفاظ على الرياضة وكرة القدم داخل نادي الزمالك".
وتابع صبحي: "أيًّا كانت القرارات، نحن سنحافظ على الكيان، لاحظت على مواقع التواصل الاجتماعي أن جماهير الزمالك قامت بتوجيه التهنئة للأهلي، وجماهير الأهلي تتمنى الخير للزمالك، تلك هي الروح التي نريدها".
وأضاف: "عندما يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريًا خالصًا؛ أمر مهم لنا، نقول للجماهير إننا سنسعد بهذا الأمر، سنبارك للفائز وقتها، وسنبارك لمصر".
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قرارًا سابقًا بإيقاف رئيس النادي مرتضى منصور لمدة 4 سنوات بجانب مطالبة النادي بعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس آخر بدلًا منه.
وجاء قرار المجلس الأعلى للإعلام بايقاف برنامج زملكاوي الذي يذاع عبر قناة الزمالك لمدة أسبوعين بسبب تجاوزات مرتضى منصور رئيس النادي في الفترة الأخيرة خلال مداخلاته التليفزيونية.
وتلقت إدارة القناة القرار اليوم قبل ساعات من حلقة اليوم التي كان سيقدمها خالد الغندور وأخطرت إدارة القناة مقدمي البرنامج طارق يحيى وخالد الغندور وأحمد جمال بالقرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إيقاف مرتضى منصور.. وزير الرياضة يوجه رسالة طمأنينة لـ جماهير الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.