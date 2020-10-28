بعد إيقاف مرتضى منصور.. وزير الرياضة يوجه رسالة طمأنينة لـ جماهير الزمالك

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه مهما كانت الأحداث التي تخص نادي الزمالك؛ فإن الوزارة تريد أن توجه رسالة طمأنينة لجماهيره.

وقال أشرف صبحى في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة": "نحن حصن كبير جدًا للحفاظ على الرياضة وكرة القدم داخل نادي الزمالك".

وتابع صبحي: "أيًّا كانت القرارات، نحن سنحافظ على الكيان، لاحظت على مواقع التواصل الاجتماعي أن جماهير الزمالك قامت بتوجيه التهنئة للأهلي، وجماهير الأهلي تتمنى الخير للزمالك، تلك هي الروح التي نريدها".

وأضاف: "عندما يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريًا خالصًا؛ أمر مهم لنا، نقول للجماهير إننا سنسعد بهذا الأمر، سنبارك للفائز وقتها، وسنبارك لمصر".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قرارًا سابقًا بإيقاف رئيس النادي مرتضى منصور لمدة 4 سنوات بجانب مطالبة النادي بعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس آخر بدلًا منه.