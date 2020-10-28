مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الاربعاء، الموافق 28 أكتوبر 2020، عدد من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاربعاء، 28 أكتوبر 2020، على النحو التالي: دوري أبطال أوروبا

كراسنودار – روسيا × تشيلسي – إنجلترا، 7:55 مساء، على قناة beIN Sports HD 2

إسطنبول باشاك شهير – تركيا × باريس سان جيرمان، 7:55 مساء، على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية – إسبانيا × رين - فرنسا، الساعة العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 3

فرينكفاروزي – المجر × دينامو كييف - أوكرانيا، العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 6

يوفنتوس – إيطاليا × برشلونة - إسبانيا، العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 1

كلوب بروج - بلجيكا × لاتسيو - إيطاليا، العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 4

بوروسيا دورتموند – ألمانيا× زينيت سانت بطرسبرج - روسيا، العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 5

مانشستر يونايتد – إنجلترا × لايبزيج - ألمانيا، العاشرة مساء، على قناةbeIN Sports HD 2