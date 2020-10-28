يشهد اليوم، الاربعاء، الموافق 28 أكتوبر 2020، عدد من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاربعاء، 28 أكتوبر 2020، على النحو التالي:
دوري أبطال أوروبا
كراسنودار – روسيا × تشيلسي – إنجلترا، 7:55 مساء، على قناة beIN Sports HD 2
إسطنبول باشاك شهير – تركيا × باريس سان جيرمان، 7:55 مساء، على قناة beIN Sports HD 1
إشبيلية – إسبانيا × رين - فرنسا، الساعة العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 3
فرينكفاروزي – المجر × دينامو كييف - أوكرانيا، العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 6
يوفنتوس – إيطاليا × برشلونة - إسبانيا، العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 1
كلوب بروج - بلجيكا × لاتسيو - إيطاليا، العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 4
بوروسيا دورتموند – ألمانيا× زينيت سانت بطرسبرج - روسيا، العاشرة مساء، على قناة beIN Sports HD 5
مانشستر يونايتد – إنجلترا × لايبزيج - ألمانيا، العاشرة مساء، على قناةbeIN Sports HD 2
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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