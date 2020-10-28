إصابة لاعب النجم الساحلي التونسي بـ فيروس كورونا

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، إصابة لاعبة أسامة عبيد بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19). جاء ذلك في بيان للنادي التونسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكان 5 لاعبين في صفوف الفريق قد تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بالفيروس التاجي، وهم: ياسين الشيخاوي، أمين بن عمر، أيمن المثلوثي، صدام بن عزيزة، وصالح الحرابي، وقد شاركوا في استعدادات الفريق للموسم الجديد.

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