ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح على أرضية الأنفيلد في دوري الأبطال

احتفل نادى ليفربول الإنجليزى، بنجمه المصرى المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، بعد نجاحه فى تسجيل هدف، ومشاركته فى فوز الريدز على ميتلاند الدنماركى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب أنفيلد.

ووصل محمد صلاح إلى 13 هدفا من أصل 17 مباراة، حيث كتب النادى عبر حسابه الرسمى على تويتر: "تمكن محمد صلاح من تسجيل 13 هدفًا مع ليفربول فى 17 مباراة على أنفيلد في دورى أبطال أوروبا".