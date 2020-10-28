ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح على أرضية الأنفيلد في دوري الأبطال

احتفل نادى ليفربول الإنجليزى، بنجمه المصرى المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، بعد نجاحه فى تسجيل هدف، ومشاركته فى فوز الريدز على ميتلاند الدنماركى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب أنفيلد.
ووصل محمد صلاح إلى 13 هدفا من أصل 17 مباراة، حيث كتب النادى عبر حسابه الرسمى على تويتر: "تمكن محمد صلاح من تسجيل 13 هدفًا مع ليفربول فى 17 مباراة على أنفيلد في دورى أبطال أوروبا".
وشارك محمد صلاح كبديل في تلك المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 60، وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 93.
والتقطت عدسات الكاميرات بعض اللقطات لمحمد صلاح بعد انتهاء مباراة ليفربول وميتلاند؛ تظهر تعرضه لإصابة أثناء خروجه إلى غرف الملابس.
ودخل اللاعب بديلًا واستطاع الحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء؛ ليضيف الهدف الثاني ويعلن تفوق فريقه بالمباراة .
وبهذه النتيجة ، سيبقى فريق ليفربول الإنجليزي متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ، بينما سيصبح ميتلاند الدنماركي في المركز الأخير من المجموعة بدون نقاط.
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