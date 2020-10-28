كشف محمد بسام، حارس مرمى فريق طلائع الجيش، حقيقة أنباء دخوله في مفاوضات مع مسئولي النادي الأهلي؛ للتوقيع مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال "بسام"، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لم يسبق لمسئولي الأهلي أن تحدثوا معه في الفترة الماضية.
وأضاف "بسام": "علمت بوجود حديث واستطلاع من جانب الأهلي مع مسئولي طلائع الجيش لضمي خلال الفترة المقبلة، لكن لا توجد عروض رسمية حتى الآن".
وأكمل: "لم يتحدث معي أي مسؤول في النادي الأهلي من أجل ضمي، ما عرفته هو الاستطلاع والحديث غير الرسمي فقط مع مسؤولي الطلائع".
واختتم: "عقدي مع الطلائع يتبقى به موسمين، وبالتالي أي انتقال لي سيكون بالتأكيد عن طريق فريقي الحالي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بسام حارس الطلائع يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.