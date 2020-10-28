حقيقة تدريب إيهاب جلال لـ نادي سيراميكا كليوباترا

قال تامر النحاس، وكيل إيهاب جلال مدرب المقاصة السابق، إن الأخير لن يتولى القيادة الفنية لفريق سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد.

وأضاف تامر النحاس، خلال برنامج "الماتش" الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "إيهاب جلال يتواجد في أمريكا مع نجله، وسيعود يوم ٣ أو ٥ نوفمبر المقبل".

وأكد: ”لا توجد مفاوضات مع سيراميكا من قريب أو بعيد، جلال سيعود من أمريكا ويقود أحد أندية الدوري الممتاز”.

كما أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن الفريق لن يتعاقد مع عصام الحضري خلال فترة الانتقالات القادمة.

وقال البطاوي، في تصريحات إذاعية في برنامج "مع شوبير": "هشام شعبان المدير الفني للفريق مستمر معنا الموسم المقبل، وسنلعب مبارياتنا على إستاد السويس".

وتابع: "لم تحدث مفاوضات حتى الآن مع حسام عاشور ".

وعن ضم محمد إبراهيم ومحمد عواد أضاف: "لا يمكن أن أتحدث عن أي معلومات في الوقت الحالي، نحن نفاوض العديد من اللاعبين".

وعن مفاوضات عصام الحضري اختتم: "لن نضم الحارس للفريق وهو سبق وأن أعلن ذلك أيضًا".

يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا قد صعد إلى الدوري الممتاز بعد حسم مجموعته الثانية ( مجموعة القاهرة).