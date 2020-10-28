بيكيد رئيس الزمالك.. أحمد عيد عبد الملك: شوبير يسخّر برنامجه لصالح الأهلى

قال أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، إن الإعلامي أحمد شوبير، سخر برنامجه للسخرية من الزمالك والدفاع عن الأهلى.

وأضاف أحمد عيد، خلال برنامج "الماتش" الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة "دوت الخليج": "أحمد شوبير سخر برنامجه للدفاع عن الأهلي فقط مكايدة، فى رئيس الزمالك، وتعمد نشر شائعة عني بمنعي من دخول الزمالك".

وأكمل: "الأهلي الأكثر حصولا على دوري الأبطال وإعلامه يتهم الحكام بالتسبب في غياب اللقب القاري".

وتابع: "العديد من القنوات الفضائية دشنت هاشتاج يحمل اسم التاسعة يا أهلى ولكننا لم نجد تلك القنوات، تقول، السادسة يا زمالك”، مشددا: "اشمعنا دوت الخليج بتقول التاسعة يا أهلى ومفيش السادسة يازمالك".

من جانبه، رد الإعلامي هانى حتحوت، على تصريحات أحمد عيد قائلا: "جميع القنوات دعمت الأهلى والزمالك، وأطلقت هاشتاجات لدعم الفريقين”، كما قام هانى حتحوت، بعرض هاشتاج "السادسة يا زمالك"، والتعليقات التى جاءت للقناة من جانب الجماهير البيضاء.