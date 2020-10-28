يوفنتوس يستضيف برشلونة بدون رونالدو في قمة مثيرة بـ دوري أبطال أوروبا

ويتقاسم الفريقين صدارة المجموعة السابعة التي برصيد 3 نقاط لكل منهما، حيث حقق يوفنتوس الفوز على دينامو كييف بنتيجة 2-1، في أولى مبارياته بدوري الأبطال الأسبوع الماضي، كما فاز برشلونة على حساب فيرينكفاروزي المجري، بنتيجة 5-1.

وستكون المواجهة خارج التوقعات، حيث يحتاج الفريقين لإظهار قدرتهما على التعافي سريعا واستعادة الثقة مجددًا، بعد إخفاقهما محليًا الأسبوع الجاري، حيث خسر البارسا لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد 3-1 السبت الماضي، قبل أن يتعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا 1-1 يوم الأحد.

ويفتقد يوفنتوس لخدمات نجمه الأول كريستيانو رونالدو، بعدما أجرى مسحة جديدة لفيروس كورونا، وجاءت نتيجته إيجابية.