يوفنتوس يستضيف برشلونة بدون رونالدو في قمة مثيرة بـ دوري أبطال أوروبا

ويتقاسم الفريقين صدارة المجموعة السابعة التي برصيد 3 نقاط لكل منهما، حيث حقق يوفنتوس الفوز على دينامو كييف بنتيجة 2-1، في أولى مبارياته بدوري الأبطال الأسبوع الماضي، كما فاز برشلونة على حساب فيرينكفاروزي المجري، بنتيجة 5-1.
وستكون المواجهة خارج التوقعات، حيث يحتاج الفريقين لإظهار قدرتهما على التعافي سريعا واستعادة الثقة مجددًا، بعد إخفاقهما محليًا الأسبوع الجاري، حيث خسر البارسا لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد 3-1 السبت الماضي، قبل أن يتعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا 1-1 يوم الأحد.
ويفتقد يوفنتوس لخدمات نجمه الأول كريستيانو رونالدو، بعدما أجرى مسحة جديدة لفيروس كورونا، وجاءت نتيجته إيجابية.
في المقابل يغيب عن برشلونة، الثنائي البرازيلي فيليب كوتينيو، والفرنسي صامويل أومتيتي.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
"دست - أراوخو - بوسكيتس - ألينيا - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ميسي - ديمبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - سيرجي روبرتو - دي يونج - فاتي - فيربو - إيناكي بينا - تيناس".
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