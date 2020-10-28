الرياضة

شريف إكرامي يرد على شوبير

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أبدى شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز الجديد والأهلي السابق، اندهاشه من التصريحات التي أدلى بها الإعلامي أحمد شوبير والتي أشار من خلالها إلى أنه صديق شخصي لعلي صقر وكيل رمضان صبحي.
وقال شريف إكرامي  في تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "مندهش من تصريحات كابتن شوبير فهو قام بإسقاط بأنني صديق شخصي لعلي صقر ولكني لا أعلم ما هدفه من هذا الإسقاط فهو أول شخص صرح وقال إن شريف إكرامي ليس له دخل بانتقال رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز".
وأضاف: "أغلقت ملف قضية رمضان صبحي "بكل تفاصيله" لكن الزج باسمي أجبرني علي الرد".

وتابع: "اتخَّذت قرارًا في نهاية سبتمبر الماضي بعدم التحدُّث مُجدَّدًا في قضية رمضان صبحي، لكن البعض لا يزال يزجّ باسمي في الأمر"

واستكمل: "عَلمت بتفاوض رمضان صبحي مع بيراميدز من نادر شوقي يوم 10 أغسطس".

وأتم: "هناك بعض الأشخاص تتعمَّد الزجّ باسمي، وما قاله رمضان صبحي بالأمس هو نفس ما تحدَّثت عنه بنفسي، لا يوجد أي جديد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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