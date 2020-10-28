شريف إكرامي يرد على شوبير

وتابع: "اتخَّذت قرارًا في نهاية سبتمبر الماضي بعدم التحدُّث مُجدَّدًا في قضية رمضان صبحي، لكن البعض لا يزال يزجّ باسمي في الأمر"
واستكمل: "عَلمت بتفاوض رمضان صبحي مع بيراميدز من نادر شوقي يوم 10 أغسطس".
وأتم: "هناك بعض الأشخاص تتعمَّد الزجّ باسمي، وما قاله رمضان صبحي بالأمس هو نفس ما تحدَّثت عنه بنفسي، لا يوجد أي جديد.
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