الرجاء يؤجل سفره إلى القاهرة.. ومسحة جديدة للاعبين المصابين اليوم

أكد مصدر في نادي الرجاء البيضاوي المغربي أن الفريق قرر تأجيل سفره اليوم، إلى وقت لأخر لحين عمل مسحة طبية للاعبين المصابين بفيروس كورونا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد : " أجلنا سفرنا إلى القاهرة اليوم بعدما زادت الإصابات أمس إلى اثنين آخرين وشفاء مثلهما من اللاعبين ".

وتابع : " سنقوم بعمل مسحة طبية جديدة للاعبين اليوم ومن بعدها سنحدد موعد السفر للقاهرة".

ومن المنتظر أن يواجه نادي الرجاء نظيره الزمالك ، يوم الأحد المقبل ، على استاد القاهرة ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.