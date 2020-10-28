الرجاء يؤجل سفره إلى القاهرة.. ومسحة جديدة للاعبين المصابين اليوم

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد : " أجلنا سفرنا إلى القاهرة اليوم بعدما زادت الإصابات أمس إلى اثنين آخرين وشفاء مثلهما من اللاعبين ".
وتابع : " سنقوم بعمل مسحة طبية جديدة للاعبين اليوم ومن بعدها سنحدد موعد السفر للقاهرة".
ومن المنتظر أن يواجه نادي الرجاء نظيره الزمالك ، يوم الأحد المقبل ، على استاد القاهرة ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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