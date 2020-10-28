موعد مباراة كراسنودار الروسي وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا
من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "كوبان ستاديوم"، وستذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 2، بتعليق يوسف سيف.
ويتواجد تشيلسي وكراسنودار الروسي في المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا رين الفرنسي وإشبيلية الإسباني.
وتعادل تشيلسي مع إشبيلية في أولى مبارياته بدوري الأبطال الأسبوع الماضي، كما تعادل كراسنودار الروسي مع رين.
ويلتقي اليوم أيضًا في المجموعة ذاتها، إشبيلية مع رين في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن الجولة ذاتها، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق محمد بركات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي في ضيافة كراسنودار الروسي بـ دوري أبطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.