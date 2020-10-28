تشيلسي في ضيافة كراسنودار الروسي بـ دوري أبطال أوروبا

يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره كراسنودار الروسي، اليوم، الأربعاء، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة كراسنودار الروسي وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "كوبان ستاديوم"، وستذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 2، بتعليق يوسف سيف.

ويتواجد تشيلسي وكراسنودار الروسي في المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا رين الفرنسي وإشبيلية الإسباني.

وتعادل تشيلسي مع إشبيلية في أولى مبارياته بدوري الأبطال الأسبوع الماضي، كما تعادل كراسنودار الروسي مع رين.

ويلتقي اليوم أيضًا في المجموعة ذاتها، إشبيلية مع رين في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن الجولة ذاتها، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق محمد بركات.