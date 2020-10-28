فرج عامر عبر تويتر: ‏النهاردة يوم تاريخي في حياة ومستقبل نادي سموحة

يستعد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري للإعلان عن مفاجأة بالفريق.

وكتب فرج عامر عبر حسابة بتويتر قائلا "‏النهاردة يوم تاريخي في حياة ومستقبل نادي سموحة يارب اجعلة خير علينا وسمعنا اخبار طيبةً"

بدأ مسئولو سموحة برئاسة المندس محمد فرج عامر رحلة البحث عن مهاجم محلي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل بعد التأكد من عودة صلاح محسن لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

ويأمل فرج عامر في تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أحمد سامي من أجل المنافسة على كافة البطولات