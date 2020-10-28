فرج عامر عبر تويتر: ‏النهاردة يوم تاريخي في حياة ومستقبل نادي سموحة

وكتب فرج عامر عبر حسابة بتويتر قائلا "النهاردة يوم تاريخي في حياة ومستقبل نادي سموحة يارب اجعلة خير علينا وسمعنا اخبار طيبةً"
ويأمل فرج عامر في تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أحمد سامي من أجل المنافسة على كافة البطولات
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