بسام: الأهلي فاوضني.. ومنافسة الشناوي وأبو جبل صعبة

أكد محمد بسام حارس مرمى نادي طلائع الجيش أن النادي الأهلي قد فاوضه مشيرًا إلى أن منافسة الشناوي وأبوجبل في المنتخب صعبة.

وقال بسام في تصريحاته عبر راديو أون سبورت : " الزمالك كان سيضمني قبل إانضمام محمد عواد للفريق ولكن لم يحدث ".

وتابع : " في الفترة الماضية ، النادي الأهلي فاوضني بشكل ودي وأجرى إتصالات مع نادي طلائع الجيش لكن لم يرتقي العرض لشيء رسمي ".

واختتم : " منافسة محمد الشناوي ومحمد أبو جبل صعبة ، خصوصًا أن فرصهم أقوى كونهما قادمين من الأهلي والزمالك وبسبب الضغط الجماهيري والإعلامي ".

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري اختار محمد بسام ضمن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادًا لمباراتي توجو في التصفيات الإفريقية.