شوبير: احتمالية تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا لـ 9 نوفمبر

أكد الإعلامي أحمد شوبير، إمكانية تأجيل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليكون يوم 9 نوفمبر المقبل بدلًا من 6.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "هناك احتمالية لتأجيل المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا، حيث من الممكن أن تقام يوم 9 بدلا من 6، ولكن لم يصدر قرارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي حتى الآن". وأضاف: "كما من المتوقع أن يتم نقل المباراة إلى ستاد برج العرب لأسباب أمنية، بسبب إقامة الانتخابات البرلمانية".

وضمن فريق الأهلي تأله للمباراة النهائية، بعدما أطاح بالوداد المغربي من نصف نهائي البطولة، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والرجاء.

وكان الزمالك حقق الفوز ذهابا بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بهدف دون رد، ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة يوم الأحد المقبل، لضمان الصعود لنهائي البطولة.