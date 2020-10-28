ياجور : أسعى لتخطي رقم الخطيب .. والأهلى أقوى عن الموسم الماضي

وقال اللاعب في تصريحات تليفزيونية : " تتوجينا بالبطولة أمام فريق قوي مثل كان صعب بسبب التنقلات الكبيرة التى قمنا بها في القارة أثناء البطولة".
وتابع عن اقترابه من تخطي رقم الخطيب : " أسعى لذلك بالتأكيد فهو شرف كبير لي ، ينقصني هدفين فقط واتخطاه ".
وأختتم عن النادي الأهلي : " الفريق أصبح قوي للغاية ، يلعب الكرة الطولية وينتقل من الدفاع للهجوم في لحظات والوداد لديه تخبطات فنية، اعتقد انه اقوى من العام الماضي ".
يذكر أن النادي الأهلي قد صعد لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ، بعد تغلبه على الوداد 5/1 بمجموع المباراتين.
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