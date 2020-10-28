قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بـ بيتسو موسيماني مدرب الأهلي؛ مؤكدًا أن هناك حالة من الارتياح والاستقرار تسيطر على غرفة ملابس المارد الأحمر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت، أن موسيماني يبذل جهدًا مضاعفًا في تدريبا الفريق، استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع أن موسيماني يركز في المران على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، ويعمل دائمًا على تحفيز اللاعبين.

وزف شوبير بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي؛ حيث أكد أن علي معلول ظهير أيسر الفريق، أمامه ثلاث أيام للعودة للتدريبات الجماعية، بعدما اشتكى من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة الوداد الأخيرة، مشيرًأ إلى أنه قد يكون جاهزًا لخوض النهائي.

وضمن فريق الأهلي تأهله للمباراة النهائية، بعدما أطاح بالوداد المغربي من نصف نهائي البطولة، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والرجاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 6 نوفمير المقبل، إلا أن الأنباء تشير إلى إمكانية تأجيل اللقاء لـ 9 من الشهر ذاته.