آراء الجماهير في تأجيل مباراه الزمالك والرجاء..شاهد

بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وتحديد يوم 1 نوفمبر المقبل، كموعد جديد لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر.

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على خلفية تفشي فيروس كورونا في فريق الرجاء وإعلان العديد من الاصابات بين اللاعبين.

ورصدت عدسة دوت الخليج أراء الجماهير حول تأجيل المباراه بين الزمالك والرجاء المغربي .

في البداية ذكر محمد كمال أنه يريد أن يرى الزمالك في المباراه القادمة وهو غير مسئول عن إصابه بعض اللاعبين في نادى الرجاء مع التمنيات له بالشفاء والتوفيق في المباراه القادمة الأخرى.

وأضاف صبرى مصطفي أنها ستكون فرصة مميزة ليستطيع لاعبي نادى الزمالك التمرين والظهور بكفاءة أكبر خاصة مع إصابة فرجاني ساسى ومحمود علاء.

وتابع أشرف احمد متمنياً الفوز للزمالك برغم أنه مشجع قوى للنادى الأهلى ،وذلك حباً منه في أن يرى علم مصر مرفوعا ًبالفوز في نهاية المباراه وتقدير لمجهود لاعبين نادى القلعة البيضاء.