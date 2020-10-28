أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق منافسات النسخة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم).

حيث تبدأ المنافسات بإجراء قرعة الدور التمهيدي بمشاركة ١٦ محافظة وهم (البحر الأحمر، اسوان، الأقصر، قنا، الوادي الجديد، سوهاج، بني سويف،الفيوم، الجيزة، الغربية، المنوفية، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، القليوبية)، وتقام علي مدار اليوم 8 مباريات علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير ومركز شباب المعمورة.

وعلي هامش منافسات الدور التمهيدي تعقد وزارة الشباب والرياضة دورة تثقيفية لمدربي الفرق المشاركة بالدوري في نسخته الرابعة، وعقب انتهاء الدور التمهيدي للبطولة وصعود 8 فرق يتم إجراء قرعة دور الـ16 للنسخة الرابعة، منهم 8 فرق أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة، بجانب8 فرق صعدوا من الدور التمهيدي في النسخة الحالية.

ويهدف إقامة دوري الصم إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال اوقات الفراغ بصورة إيجابية.