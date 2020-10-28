معوض: الأهلي اشتراني بمليون وربع دولار.. وهذا أفضل ظهير أيسر في تاريخ مصر

كشف سيد معوض، المدرب المساعد بمنتخب مصر، عن كواليس انتقاله للنادي الأهلي قادمًا من طرابزون سبور التركي.
وقال معوض في تصريحات تليفزيونية: "في أمم أفريقيا حصلت على عرض 6 أشهر من نادي طرابزون سبور التركي قادمًا من الإسماعيلي".
وأضاف: "بعد نهاية المدة حصلت على عرض من النادي الأهلي وقام بشرائي مقابل مليون وربع دولار".
وتابع: "هناك فرصة ثمينة للاعبي الأهلي في نهائي أفريقيا، لتعويض الجمهور عن البطولة التي لم يتوج بها مؤخرًا والغائبة عن الفريق منذ 2013".
واختتم: " بالنسبة لي محمد عبد الوهاب رحمه الله، أفضل ظهير أيسر في تاريخ مصر".
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