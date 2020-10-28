نجم أستون فيلا السابق: تراورى يهدد عرش تريزيجيه

أكد هاتون لاعب أستون فيلا السابق أن محمود حسن تريزيجيه لابد ان يكون مرعوبا ويبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي.

وأشار هاتون في تصريحات نشرها موقع فوتبول إنسيدر الإنجليزي، إلى أن بيرتراند تراوري -بديل تريزيجيه الحالي- ينتظر الحصول على فرصة المشاركة الأساسية مع الفريق بعدما انتقل إليه في الصيف الماضي.

وتابع هاتون: "أستون فيلا دفع الكثير من الأموال للتعاقد مع بيرتراند تراوري وبالتأكيد هو ينتظر الفرصة، أعتقد أن تريزيجيه كان هادئًا وبدون تأثير ضد ليدز، ولكن بوجه عام بالفريق لم يكن بحالة جيدة ".

وأكمل: "أستون فيلا اعتمد على الدفاع خلال المباراة، وعندما كانوا يحصلون على الكرة لم يشكلوا أي خطورة، لم يكن هناك خيارات متاحة لهم، لاعبو ليدز كانوا يحاصرونهم".

واختتم: "مباراة ليدز كانت صعبة جدًا للاعبي الخط الهجومي في أستون فيلا، تريزيجيه عليه أن يكون مرعوبًا من فقدان موقعه في الفريق".