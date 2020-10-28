بنزيما لـ ميندي: وحياة أمي فينيسيوس يلعب ضدنا.. فيديو

أقدم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على تصرف غير متوقع، قبل بداية الشوط الثاني ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، ليلة أمس، في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لبرنامج Téléfoot الفرنسي، التقطت الكاميرات بنزيما وهو يتحدث مع مواطنه فيرلاند ميندي، قبل بداية الشوط الثاني، عن زميلهما في الفريق فينيسيوس جونيور، حيث طالبه بعدم التمرير له.

وقال بنزيما لـ ميندي: "إنه يقوم بأشياء بدون أي معنى، لا تمرر له".

وتابع: "أقسم بحياة أمي، إنه يلعب ضدنا".

وتعادل ريال مدريد مع بوروسيا مونشنجلادباخ (2-2)، في إطار منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد خسر أولى مبارياته بدوري الأبطال الأسبوع الماضي، أمام شاختار دونيتسك الأوكراني.

ويحتل ريال مدريد المركز الأخير (نقطة واحدة) بالمجموعة الثانية التي يتصدرها شاختار دونيتسك (4 نقاط)، بينما يمتلك بوروسيا مونشنغلادباخ وإنتر ميلان نقتطين لكل منهما.