خاص | عبدالله جورج عن بطلان لائحة الزمالك: الحق رجع لأصحابه.. وربنا نصرنا ضد تجاوزات مرتضى منصور

أكد عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سعيد جدًا بقرار بطلان اللائحة، مشيرًا إلى أن مصر دولة القانون.

وقال عبدالله جورج في تصريحات خاصة لصدى البلد: "سعيد جدًا بالقرار فهو يعني رجوع الحق لأصحابه".

وتابع: "ربنا أنصفني أنا وهاني العتال ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك التي حدثت في الفترة الأخيرة".

واختتم: "نحن في دولة القانون التي تحمي الجميع وتعيد الحقوق لأصحابها".

يذكر أن مركز التسوية والتحكيم قد أعلن عن بطلان لائحة نادي الزمالك والعودة للائحة القديمة.