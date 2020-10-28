كراوتش: صلاح ماكينة أهداف حادة متكاملة

وقال كراوتش في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية، " أن تحول صلاح من تسجيل الأهداف فقط إلى معاونة زملاءه وصناعة فرص التهديف لهم، تجعله لاعبًا متكاملًا، حسبما وصف.
وتابع كراوتش: "الحديث عن عدد أهداف صلاح سخيف، دعونا ننظر للأمر من جهة أخرى، فمنذ بداية الموسم وهو حاد وحاسم في كافة أساليب اللعب"
وأضاف: "شاهدنا عدد من المقاطع له في التليفزيون البريطاني، التمريرات التي يقوم بها هذا الموسم تكون إلى العمق، تقطع الخطوط، تضرب مدافعيّن أو ثلاثة وتجعلهم خارج اللعب".
واختتم: "الجميع يحتاج لأن يكون أنانيًا، ولكن صلاح أصبح هدافًا قاسيًا، لقد تحول من كونه جناح إلى ماكينة أهداف حادة، ومع صناعته للفرص لزملاءه أصبح لاعبًا متكاملًا".
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