كراوتش: صلاح ماكينة أهداف حادة متكاملة

أكد بيتر كراوتش مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق أن محمد صلاح جناح الفريق أصبح في تطور ملحوظ مشيرًا إلى أنه أصبح ماكينة أهداف حادة متكاملة.

وقال كراوتش في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية، " أن تحول صلاح من تسجيل الأهداف فقط إلى معاونة زملاءه وصناعة فرص التهديف لهم، تجعله لاعبًا متكاملًا، حسبما وصف.

وتابع كراوتش: "الحديث عن عدد أهداف صلاح سخيف، دعونا ننظر للأمر من جهة أخرى، فمنذ بداية الموسم وهو حاد وحاسم في كافة أساليب اللعب"

وأضاف: "شاهدنا عدد من المقاطع له في التليفزيون البريطاني، التمريرات التي يقوم بها هذا الموسم تكون إلى العمق، تقطع الخطوط، تضرب مدافعيّن أو ثلاثة وتجعلهم خارج اللعب".

واختتم: "الجميع يحتاج لأن يكون أنانيًا، ولكن صلاح أصبح هدافًا قاسيًا، لقد تحول من كونه جناح إلى ماكينة أهداف حادة، ومع صناعته للفرص لزملاءه أصبح لاعبًا متكاملًا".