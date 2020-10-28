سألنا الجماهير من يفوز بالدورى الانجليزى هذا العام .. فيديو

يدور صراع فى الدورى الإنجليزي بين الفرق التى يعد ليفربول أهمها وأقواها من حيث الإمكانيات ويليه مانشستر سيتي بينما الصراع الأقوى هو دورى أبطال أوروبا.. ولذلك رصدت عدسة دوت الخليج توقعات الجماهير حول الفريق الذى سيحصد الدورى الإنجليزى و دورى أبطال أوروبا.

قال ضياء محمد ان مانشستر يونايتد هو الفريق الذى يتمنى فوزه على الرغم من أن أدائه غير جيدًا فى الفترة الأخيرة وعلى صعيد دورى أبطال أوروبا قال ان بايرن ميونخ هو المتصدر.

وأضاف خالد حازم انه من المبكر توقع الفريق الذى سيحسم الدورى ولكنه يتوقع ان تكون المنافسة بين الارسنال وليفربول ومانشستر سيتى لمدى قوة الفرق الثلاث فى الدورى.

وقال أحمد على أن الدورى الإنجليزى يحتاج لفريق بمهارات عالية كفريق مانشستر يونايتد و توتنهام وليفربول ومانشستر سيتى اما عن دورى أبطال أوروبا توقع أن يكون بايرن ميونخ لفوزه اغلب المباريات وإمكانياته الكبيرة.

وعلق أحمد عبد الحميد أنه يتوقع ان مانشستر يونايتد أدائه ممتاز بعد تغيير المدرب ومن المتوقع ان يحسم الدورى الإنجليزى .

وأضاف محمد حسين أن ليفربول سيحسم الدورى للسنة الثانية على التوالى وانه من الممكن ان يكون إيفرتون الحصان الأسود الذى سيحسم الدورى دون توقعات الكثير