موقف الفيفا من قائمة الحكام الدولية.. اتحاد الكرة يجيب

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن آخر المستجدات بشأن اعتماد قائمة الحكام الدولية الموسم الجارى من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لجان الحكام فى الاتحادات الأهلية فى العالم موعدا حتى يوم ٣٠ أكتوبر الجاري من أجل إرسال القائمة الدولية للقضاة الملاعب تمهيدا لاعتمادها.

وقال المصدر ذاته إن الفيفا أصدر تعليماته إلى كافة الاتحادات الأهلية بالإبقاء على القائمة الدولية للحكام خلال العام الحالي وعدم إجراء أي تغييرات عليها سوى الذين بلغوا سن المعاش.

وأشار إلى أن الفيفا برر ذلك بأن كافة الاتحادات الأهلية مرت فى الموسم الجاري بموسم استثنائى عقب التوقف الإجباري للمسابقات المحلية فى كل اتحاد جراء انتشار فيروس كورونا.

وتواجه لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة بعض التحديات خلال الاستعداد لإرسال قائمة الحكام الدولية النهائية التي لا تضم سوى ٧ مقاعد خاصة لحكام الساحة ومثلهم المساعدين بمصر فى الفيفا.

يأتي أبرز التحديات المنافسة القوية بين الحكام الدوليين فى ترتيب مراكز قائمة الحكام الدولية حيث دخل محمود البنا فى منافسة شرسة لإنتزاع المركز الأول فى الترتيب من الدولي إبراهيم نور الدين الملقب بـ "نمبر وان" بعد الظهور القوى لدى مشاركته فى إدارته منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويستمر الدولى جهاد جريشة للعام الثاني على التوالي فى الترتيب حيث يحتل المركز الثالث رغم خشية مسئولى الجبلاية من تجدد أزمة الثنائى جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين بعدما أثار الأول أزمة مطلع الموسم الجارى حول صدارة ترتيب القائمة الدولية للحكام وتقدم بعدة شكاوى عقب تقدم نورالدين صدارة الترتيب وتراجع جريشة للمركز الثالث.

وشهدت اختبارات اللياقة البدنية "الوارنر تيست" نجاح الحكام الدوليين السبعة ابراهيم نورالدين وأمين عمر وجهاد جريشة ومحمود البنا ومحمد عادل وأحمد الغندور ومحمد معروف فيما نجح الـ 7 حكام الدوليين المساعدين أيضا فى الإختبارات.

وخضع خلال فعاليات معسكر الوارنر تيست الذى جرى مؤخرا على ملعب جهاز الرياضة العسكرى أكثر من 40 حكما مرشحا فى القائمة الدولية من بينهم الـ 7 حكام الدوليين الساحة ونظرائهم السبعة مساعدين.