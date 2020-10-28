فاضل أنا والأكونت.. أحمد عيد عبد الملك يسخر من قرار عودة هاني العتال |شاهد

سخر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر من قرارات اللجنة الأولمبية.

وكتب أحمد عيد سعيد عبر الفيس بوك قائلا: "كدة فاضل باتشيكو واللاعبين وأنا وانتو والأكونتات".

أصدر مركز التسوية والتحكيم، قرارات صادمة جديدة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدما تم إيقافه مسبقا من قبل اللجنة الأوليمبية لمدة أربعة سنوات.

وقرر مركز التسوية والتحكيم، بطلان لائحة نادي الزمالك بشكل رسمي، مما يثبت أحقية هاني العتال وعبد الله جورج في تواجدهم بمجلس القلعة البيضاء.