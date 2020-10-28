فاضل أنا والأكونت.. أحمد عيد عبد الملك يسخر من قرار عودة هاني العتال |شاهد

وكتب أحمد عيد سعيد عبر الفيس بوك قائلا: "كدة فاضل باتشيكو واللاعبين وأنا وانتو والأكونتات".
وفتحت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، التحقيق في عدة شكاوى رسمية وصلتها ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تقدم بها كلًا من حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لليد أيضًا، بالإضافة إلى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، بشكاوى ضد مرتض
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