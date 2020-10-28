حكم التسوية ببطلان لائحة الزمالك نهائيا؟ أمين عام الأولمبية يحسم الجدل

أكد شريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يمكنه الاستئناف بمركز التسوية، على الحكم الصادر عن المركز نفسه ببطلان لائحته.

وقال شريف العريان، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "حال رفض الاستئناف يمكن للزمالك أيضًا اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، وهذا آخر درجات الاستئناف، ويصبح القرار نهائيا ورسميا ويجب تنفيذه".

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي اليوم، الأربعاء، حكما ببطلان لائحة نادي الزمالك وما ترتب عليها من آثار، والتي تم اعتمادها خلال عام 2019 في الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق. وكان ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات، حتى صدر الحكم اليوم في الدعوى ببطلان لائحة الزمالك وما ترتب عليها من آثار وثبوت صفة ممدوح عباس في الدخول بالدعوى. يشار إلى أن نادي الزمالك كان قد أجرى تغييرات على لائحة النظام الأساسي وأجرى انتخابات تكميلية أسفرت عن تواجد أشرف زكي في منصب أمين الصندوق وكل من حمادة أنور وعبد الله جورج وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة. وبناءً على الحكم الصادر عن مركز التسوية والتحكيم ببطلان اللائحة وإلغاء الانتخابات التكميلية التي أجريت بناءً على هذه اللائحة. ووفقا للحكم الصادر اليوم، فإن القرار الصادر يقضي بإعادة هاني العتال لمنصب نائب رئيس الزمالك مرة أخرى، مع تواجد عبد الله جورج في عضوية مجلس الإدارة. وسيتم استبعاد الثلاثي أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل من مجلس إدارة نادي الزمالك وفقا للحكم، بالإضافة إلى أشرف زكي الذي سبق وأن أعلن استقالته من منصبه. وبحسب القرار، فإن نادي الزمالك سيعود للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمينا للصندوق وخمسة أعضاء في مجلس الإدارة. وتقدم بالدعوى ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، بصفته عضوا عاملا في النادي، وتم قبولها على ذلك الأساس رغم تأكيد مرتضى منصور، رئيس النادي الحالي، بطلان عضوية عباس، ولكن قبل مركز التحكيم والتسوية الدعوى، وحكم ببطلان اللائحة. ومع الحكم ببطلان اللائحة، قبل مركز التسوية والتحكيم بطبيعة الحال عضوية ممدوح عباس في نادي الزمالك.

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