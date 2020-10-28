بعد إيجابية المسحة.. كريستيانو رونالدو يطمئن جمهوره

طمأن كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس ، جمهوره بعد أسابيع من إصابته بفيروس كورونا .

ونشر كريستيانو رونالدو صورة جديدة له خلال الحجر الصحي وعلق قائلا : " أشعر بأنني بصحة جيدة " .

ولم يتوقف رونالدو عن التدريبات الفردية من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في فترة الحجر الصحي التي يقضيها بمنزله بتورينو.

ويبدو أن كريستيانو رونالدو كان يفعل ما بوسعه للحفاظ على لياقته أثناء فترة إصابته بفيروس كورونا للمشاركة أمام برشلونة الأربعاء المقبل. ولكن الظروف والفيروس كانا أقوى منه.

ويعاني يوفنتوس من ظروف صعبة في بداية ليست جيدة مع المدرب الجديد أندريا بيرلو في وقت سيواجه فيه برشلونة في صراع الصدارة.