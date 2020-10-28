هعزل مرتضى منصور.. هاني العتال يتوعد رئيس الزمالك بعد قرار عودته

أصدر هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا وصف فيه حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي ببطلان لائحة نادي الزمالك الأخيرة وبطلان الانتخابات التكميلية لمجلس الغدارة بأنه انتصار لقوة القانون.
وطالب العتال خلال البيان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسرعة تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم وإبطال العمل باللائحة وإبطال الانتخابات التكميلية وتأكيد أحقيته في ممارسة مهام عمله كنائب لرئيس الزمالك ومع الدكتور عبد الله جورج عضو المجلس.
وأكد العتال في البيان أن أول قراراته بعد العودة تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور وعزله عن رئاسة النادي، وشدد على أنه على يقين بأن الوقت قد حان لمحاسبة مرتضى على كل ما ارتكبه من جرائم في حقه وحق كل شرفاء مصر.
جدير بالذكر أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية حكم ببطلان اللائحة بعدما كان حجز الدعوى للحكم في شقها الموضوعي، علما بأنه كان قد أقر بتزوير اللائحة في الشق المستعجل يتضمن القرار إلغاء كل ما يترتب على بطلان اللائحة من أثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التي كانا عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، وأشرف زكي كأمين صندوق الذي تقدم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية.
وتقرر أن يعود الزمالك للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس إدارة النادي.
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