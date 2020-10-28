هعزل مرتضى منصور.. هاني العتال يتوعد رئيس الزمالك بعد قرار عودته

أصدر هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا وصف فيه حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي ببطلان لائحة نادي الزمالك الأخيرة وبطلان الانتخابات التكميلية لمجلس الغدارة بأنه انتصار لقوة القانون.

وطالب العتال خلال البيان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسرعة تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم وإبطال العمل باللائحة وإبطال الانتخابات التكميلية وتأكيد أحقيته في ممارسة مهام عمله كنائب لرئيس الزمالك ومع الدكتور عبد الله جورج عضو المجلس.

وأكد العتال في البيان أن أول قراراته بعد العودة تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور وعزله عن رئاسة النادي، وشدد على أنه على يقين بأن الوقت قد حان لمحاسبة مرتضى على كل ما ارتكبه من جرائم في حقه وحق كل شرفاء مصر.

جدير بالذكر أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية حكم ببطلان اللائحة بعدما كان حجز الدعوى للحكم في شقها الموضوعي، علما بأنه كان قد أقر بتزوير اللائحة في الشق المستعجل يتضمن القرار إلغاء كل ما يترتب على بطلان اللائحة من أثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التي كانا عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، وأشرف زكي كأمين صندوق الذي تقدم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية.

وتقرر أن يعود الزمالك للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس إدارة النادي.