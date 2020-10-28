يعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، اجتماعا مساء اليوم، الأربعاء، للرد على طلب السلطات المصرية بشأن تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا لما بعد انتخابات مجلس النواب.
وعلم "دوت الخليج" من مصادره داخل الكاف أن هناك اجتماعًا مساء اليوم لحسم موقف تأجيل مباراة نصف نهائي ونهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
كما أشار المصدر إلى أن هناك نية للتأجيل، خصوصًا بعد الحالة التي يعيشها فريق الرجاء ووجود عدة إصابات للاعبين بفيروس كورونا.
واختتم المصدر بأن السلطات المصرية ترغب في التأجيل بسبب صعوبة تنظيم المباراة في ظل وجود انتخابات مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن النادي الأهلي ينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي لملاقاته في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لما بعد الانتخابات.. الكاف يبحث تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.