سحر عبد الحق في تدريبات منتخب الصالات .. صور

حرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات على حضور تدريبات المنتخب الوطني لكرة الصالات بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر ضمن معسكره المغلق، وذلك للاطمئنان على آخر الاستعدادات قبل توجه بعثة المنتخب برئاستها لدولة الإمارات يوم الجمعة المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي يومي 3 و 5 نوفمبر المقبل ضمن الاستعدادات لكأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2021.

ومن المقرر أن تجري بعثة المنتخب مسحة طبية غدا الأربعاء للاطمئنان على سلامة اللاعبين قبل السفر كما ستخضع البعثة لمسحة أخري فور الوصول إلى الإمارات .



وأكدت سحر عبد الحق أن التدريبات تسير بشكل جيد وأن الجهاز الفني بقيادة هشام صالح يبذل جهودا كبيرة مع اللاعبين، وقالت إن مواجهة المنتخب الإماراتي ستكون مفيدة خاصة بعد انضمام وجوه جديدة للمنتخب في الفترة الأخيرة حيث تم توفير الاحتكاك على المستوى الدولي استعدادا لكأس العالم .



وقال هشام صالح أنه يسعى خلال هذا المعسكر لرفع درجة التجانس بين اللاعبين القدامي والجدد من خلال التدريب على طريقة اللعب وتلقينهم الجمل التكتيكية لتنفيذها في المباريات، كما أنه حريص على خوض سلسلة من المباريات الودية الدولية متدرجة المستوى خاصة بعد تلقي طلبات من منتخبات باراجواي وفرنسا للقاء المنتخب الوطني وديا.