تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا يفيد بتأجيل بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب لمدة شهر. وأكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ان اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر.

وأضاف المشرف العام علي منتخب الشباب ، أن هناك مهلة منحت للاتحاد التونسي لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية علي الاستضافة للبطولة.

يذكر ان بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية كان محددا لها الانطلاق في التاسع من نوفمبر المقبل حتي ال 24 من نوفمبر المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.