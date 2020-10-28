ناشئو الزمالك 99 يفوزون على طلائع الجيش وديًا

وأحرز هدفي الزمالك في المباراة سيد عبدالله وإيهاب يوسف.
يذكر أن الفريق يقوده فنيًا محمد مصطفى ممس، ويساعده أحمد محسن ومحمد مصطفى، وعلي يحيي مدرب حراس، وحمدي يوسف مدير إداري، ومحمد حسين علاج طبيعي .
وفاز ايضا فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣ على نظيره نجوم مصر بنتيجة ٦/٠ ، في إطار اللقاء الودي الذي جمع الفريقين استعدادا الموسم الجديد .
و أحرز أهداف الزمالك في المباراة كل من مؤمن شريف هدفين ، ومحي جمعة ، وعبدالرحمن الفيومي، فارس مصطفي ، سيد شريف ، هدف لكلا منهم .
ويقود الفريق فنيا سامح إسماعيل ويساعده سامي عبد الحليم و منتصر الجدي ، ومحمد عبد الرحيم "ميشو" مدير إداري، ومدرب حراس أيمن الطويل ، و خالد عبد الرسول علاج طبيعي.
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