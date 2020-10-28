قائمة يوفنتوس لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال.. غياب رونالدو بسبب كورونا

وشهدت القائمة غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب عدم تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى قائد الفريق جيورجو كيليني وكذلك ماتياس دي ليخت وأليكس ساندرو.

وجاءت القائمة كالآتي:

في حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

خط الدفاع: دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، دي وينتر، فرابوتا، ريكيو.

خط الوسط: آرثر، رامسي، ماكيني، كييزا، رابيو، بنتانكور، بيرنارديسكي، بوتانوفا، كولوسيفسكي.

في الهجوم: موراتا، ديبالا.