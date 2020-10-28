قائمة يوفنتوس لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال.. غياب رونالدو بسبب كورونا

أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، قائمة فريقه لمواجهة نظيره نادي برشلونة الإسباني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب عدم تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى قائد الفريق جيورجو كيليني وكذلك ماتياس دي ليخت وأليكس ساندرو.
وجاءت القائمة كالآتي:
خط الدفاع: دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، دي وينتر، فرابوتا، ريكيو.
خط الوسط: آرثر، رامسي، ماكيني، كييزا، رابيو، بنتانكور، بيرنارديسكي، بوتانوفا، كولوسيفسكي.
في الهجوم: موراتا، ديبالا.
وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز ستاديوم بإيطاليا.
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