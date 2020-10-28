منتخب السودان يعلن عن قائمة مبدئية لمواجهة غانا في تصفيات أمم أفريقيا

وضمت القائمة في حراسة المرمى؛ اكرم الهادي سليم وعلي ابوعشرين ومنجد النيل، وفي خط الدفاع، السمؤال ميرغني وأطهر الطاهر وأحمد ادم وفارس عبدالله وصلاح نمر وامير كمال واحمد وضاح وحسين الجريف، وفي الوسط؛ نصر الدين الشغيل وابوعاقلة عبدالله وضياء الدين محجوب، ومحمد الرشيد ومحمد مختار ومعاذ عبدالرحيم وعمار طيفور ومصعب كردمان، وفي الهجوم رمضان عجب وسيف تيري وولاء الدين موسى وياسر مزمل ومحمد عبدالرحمن وأحمد التش.
ومن المقرّر أن يتجمع صقور الجديان في معسكر داخلي بالخرطوم في السادسة من مساء الجمعة القادم بفندق برازفيل في الخرطوم بحري ويؤدي عددا من التدريبات باستاد الهلال بدءا من صباح السبت المقبل على أن يغادر إلى اثيوبيا 4 نوفمبر القادم ليؤدي مباراة اعدادية أمام نظيره المنتخب الاثيوبي في 6 من الشهر ذاته ويغادر صباح اليوم التالي إلى العاصمة الغانية اكرا.
يذكر ان الاتحاد الغاني لكرة القدم أكد اقامة المباراة على ملعب كيب كوست، بينما تقام مباراة الجولة الرابعة باستاد الهلال في أم ردمان.
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