اتحاد الكرة يستعرض مع الأندية شكل الدوري الجديد ويستمع إلى مشاكلها ..صور

وأكد السيد عمرو الجنايني للحضور حرص الاتحاد المصري على مصالح الأندية المصرية والتشاور معها فيما تستهدفه من المشاركة في الدوري الممتاز .
وأشار رئيس الاتحاد المصري أن اللجنة الخماسية لم تتوان منذ تسلمها المهمة في ترسيخ هذه القاعدة.
كما أثنى الجنايني على عمل إدارة المسابقات بقيادة المهندس حسام الزناتي، فيما حرص رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على الاستماع لمندوبي الأندية في المشاكل التي تواجهها وعدم قصر الاجتماع على الدوري الممتاز فقط.
وصرح الكابتن محمد فضل أن الاجتماع يؤصل لقاعدة أن إدارة مسابقة الدوري الممتاز حق للأندية المشاركة فيها، ومن ثم لن يطبق أي نظام إلا بموافقة الأندية ويراعي مصالحها، ويأتي في إطار الاستعداد لإنشاء رابطة الأندية المقرر إدارتها للمسابقة.
من جهته استعرض المهندس حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد التصورات الخاصة بشكل المسابقة في الموسم الجديد ورأي الأندية فيها استعدادا للاستقرار على تصور عام يحظى بموافقة الأندية ويراعي مصالحها ومصالح المسابقة والكرة المصرية.
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