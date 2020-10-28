تعيين رئيس جديد لـ برشلونة خلفًا لـ بارتوميو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تعيين رئيس جديد للنادي خلفًا للمستقيل جوسيب ماريا بارتوميو. وكان مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو قد قدم استقالته أمس الثلاثاء بالإجماع. وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي بأنه تم تشكيل مجلس إدارة مؤقت برئاسة كارلوس تسيكتاس خلفًا لمجلس بارتوميو. وسيبقى مجلس تسيكتاس على رأس إدارة برشلونة لمدة 3 أشهر حتى إقامة انتخابات مجلس الإدارة للنادي. وجاء تكوين المجلس كالآتي: رئيس النادي: كارليس تيسكتاس نائب الرئيس: خوان راموس راموس أمين الصندوق: خوان لويز جارسيا سكرتير النادي: جوسيب ماريا مير بادولس عضو: ميكيل لادو كاساديفال عضو: جوسيب ماريا يوش عضو: سونيا كانو متحدث إعلامي: أليكس تينتوري وإسبوني

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