بعد التأجيل شهرًا.. جهاز منتخب الشباب يدرس إنهاء المعسكر التدريبي

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين إنهاء المعسكر الجاري على الملعب الفرعي باستاد القاهرة استعدادا للمشاركة ضمن تصفيات بطولة شمال افريقيا. ويسعى منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين للتأهل إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا للشباب المقرر إقامتها مطلع عام ٢٠٢١ فى موريتانيا عبر حجز بطاقة التأهل فى تصفيات بطولة شمال افريقيا. يأتي اتجاه الجهاز الفني للمنتخب لإنهاء المعسكر التدريبي فى الملعب الفرعي باستاد القاهرة بعد تأجيل انطلاق بطولة شمال افريقيا لمدة شهر.



وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا يفيد بتأجيل بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب لمدة شهر. وأكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ان اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر. وأضاف المشرف العام علي منتخب الشباب ، أن هناك مهلة منحت للاتحاد التونسي لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية علي الاستضافة للبطولة. يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حددت سفر منتخب مصر للشباب الي تونس في التاسع من نوفمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا.

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