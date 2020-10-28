بشرى للأهلاوية.. أحمد فتحي يشارك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة سارة للنادى الاهلي بشأن مشاركة أحمد فتحى بصفوف النادى الاهلي فى نهائى دورى ابطال افريقيا.

قال المصدر ذاته : قرار مد فترة انتقالات اللاعبين حتى ١١ نوفمبر تمنح احمد فتحى أحقية اللعب بصفوف الاهلي فى نهائى دورى ابطال افريقيا.



أضاف : ليس شرطا موافقة ناديه الجديد بيراميدز على إشراك احمد فتحى فى نهائى دورى ابطال افريقيا لان الاتحاد بمد فترة القيد يعلن أن الموسم الكروى لم ينتهى بعد.



يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر القادم.



وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالي :



أولًا : القسم الثاني



يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي 48 فريقا ( الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .



وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .



ثانيًا : القسم الثالث



يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني ..



وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.



ثالثًا: القسم الرابع



يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثًا توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.



رابعًا : تخصيص مجموعة لسيناء



تشجيعًا لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشيًا مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتبارًا من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور إنتهاء تصفيات القسم الرابع .