حازم إمام يجدد لـ الزمالك موسمين

وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة جلسه مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديده وأعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه.
واكد اللاعب أنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع موجها الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة.
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