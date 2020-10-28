حازم إمام يجدد لـ الزمالك موسمين

جدد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقده مع القلعه البيضاء لمدة موسمين جديدين ليمتد عقده حتى عام ٢٠٢٢ .

وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة جلسه مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديده وأعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه.



واكد اللاعب أنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع موجها الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة.