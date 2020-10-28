أوضح الإعلامى أحمد شوبير أن الاتجاه الغالب الآن في الكاف الموافقه علي تأجيل النهائي الافريقي و نشر تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر ". وكتب شوبير " الاتجاه الغالب الآن في الكاف الموافقة علي تأجيل النهائي الأفريقي إلي التاسع من نوفمبر ". اقرا ايضا : وفجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة سارة للنادى الاهلي بشأن مشاركة أحمد فتحى بصفوف النادى الاهلي فى نهائى دورى ابطال افريقيا. قال المصدر ذاته : قرار مد فترة انتقالات اللاعبين حتى ١١ نوفمبر تمنح احمد فتحى أحقية اللعب بصفوف الاهلي فى نهائى دورى ابطال افريقيا.

أضاف : ليس شرطا موافقة ناديه الجديد بيراميدز على إشراك احمد فتحى فى نهائى دورى ابطال افريقيا لان الاتحاد بمد فترة القيد يعلن أن الموسم الكروى لم ينتهى بعد.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر القادم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احمد شوبير: الكاف يتجه للموافقة على تأجيل النهائي الأفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.