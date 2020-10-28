اللجنة الأولمبية تدرس حكم مركز التسوية والتحكيم بإلغاء لائحة الزمالك

قال مصدر مسئول باللجنة الأولمبية المصرية إنه بعد الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى القضية التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق / 2019 والصادر بجلسة اليوم الأربعاء والمرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق ضد اللجنة الاولمبية المصرية بشأن طلب إلغاء قرار اللجنة الاولمبية باعتماد لائحة النظام الأساسى المعدلة لنادى الزمالك بتاريخ 1 /6 /2019 وما يترتب عليه من آثار والتى تدخل فيها هجوميًا نادى الزمالك وجاء الحكم القاضى منطوقه بالآتى :

أولًا : قبول التدخل الهجومى من النادى المحتكم ضده شكلًا ، وفى موضوعه بالرفض ، وإلزامه مصروفات التدخل الهجومى شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين .

ثانيًا : رفض الدفع المبدأى من النادى المتدخل هجوميًا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى .

ثالثًا : رفض الدفع المبدأى من النادى المتدخل هجوميًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة.

رابعًا : إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الاولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الاساسى لنادى الزمالك المعدلة ، وما يترتب على ذلك من آثار .

خامسًا : إلزام اللجنة الاولمبية المصرية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجوميًا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين فى الدعوى الأصلية مناصفة .

وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة قانونية باللجنة الاولمبية لدراسة الحكم للنظر فى مدى الطعن عليه من عدمه وفقًا للائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى الصادر بالقرار رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته .

وأكد المصدر أن هذا الحكم غير واجب التنفيذ إلا بعد فوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف ، فضلًا عن أن الطعن على الحكم بالاستئناف فى الميعاد القانونى يترتب عليه وقف إجراءات تنفيذ الحكم أى عدم وضع الصيغة التنفيذية عليه تمهيدًا لتنفيذه جبريًا ، إعمالًا لقاعدة الاستئناف يوقف التنفيذ وفقًا للائحة المذكورة .