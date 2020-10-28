أحمد أحمد يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الكاف لدورة ثانية

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن ترشحه لرئاسة الكاف، لفترة ثانية، خلال الانتخابات، التى من المقرر أن تقام خلال شهر مارس المقبل 2021.

وكتب أحمد أحمد على "تويتر":" لقد تغير كثيرًا في السنوات الأربع الماضية، أنا فخور بالعمل الذي أنجزه فريقي، أن يتم شكرها، وكذلك دعم كرة القدم في أفريقيا وخارجها، بعد التفكير والتشاور، قررت أن أمثل نفسي".

أضاف قائلا:"عرف الكثير من التحسينات لمدة 4 سنوات، أنا فخور بإنجازات فريقي، أقدم شكري وامتناني لدعمكم ومساعدتكم في كرة القدم في أفريقيا وخارجها، بعد عملية التفكير والتشاور، قررت الترشح لإعادة الانتخاب.

يعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، ‏اجتماعا مساء اليوم، الأربعاء، للرد على طلب السلطات المصرية بشأن تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا لما بعد انتخابات مجلس النواب.

وعلم "دوت الخليج" من مصادره داخل الكاف أن هناك اجتماعًا مساء اليوم لحسم موقف تأجيل مباراة نصف نهائي ونهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما أشار المصدر إلى أن هناك نية للتأجيل، خصوصًا بعد الحالة التي يعيشها فريق الرجاء ووجود عدة إصابات للاعبين بفيروس كورونا.

واختتم المصدر بأن السلطات المصرية ترغب في التأجيل بسبب صعوبة تنظيم المباراة في ظل وجود انتخابات مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة.