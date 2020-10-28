سلة الاتحاد السكندري تبرم صفقة أمريكية

نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري، اليوم الأربعاء، في تدعيم فريق كرة السلة بالنادي، من خلال التعاقد مع الأمريكي جايلين بارفورد، قادما من فيرتوس روما الإيطالي.
وجاء التعاقد مع بارفورد، البالغ من العمر 24 عاما، لمدة موسم واحد، بعد إشادة أحمد مرعي المدير الفني للفريق بمهاراته.
ومن المقرر أن يصل اللاعب خلال الأسبوع المقبل، للمشاركة في تدريبات الاتحاد السكندري.
ويسعى زعيم الثغر لمواصلة تألقه في كرة السلة، بعد تحقيقه لإنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة.
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