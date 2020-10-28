كواليس مران الأهلي في التتش.. وجلسة موسيماني مع سعد سمير

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها السبت المقبل، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما عقد الجهاز الفني جلسة مع سعد سمير، مدافع الفريق، من أجل الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي، الذي قطع اللاعب فيه شوطًا كبيرًا للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس.

وواصل سعد سمير تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم، وأجري الجهاز الفني تقسيمة قوية بطول الملعب «تراي ماتش»، من أجل التحضير لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها السبت المقبل في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب الجهاز الفني في الاطمئنان على جاهزية اللاعبين وتطبيق بعض الجمل الخططية والتكتيكية، استعدادًا للمواجهة الأخيرة في منافسات المسابقة المحلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل، في إطار ختام منافسات الدوري الممتاز، التي توج الأهلي بلقبها قبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع.