خاص| مصدر بالجبلاية: لا نية بـ الكاف لتأجيل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر داخل اتحاد كرة القدم عن أنه لا توجد نية داخل الكاف على الإطلاق لتأجيل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم ٦ نوفمبر المقبل باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بعدما تردد عن طلب تأجيلها لوقت لاحق.

أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن تأجيل النهائي يمس مصلحة المنتخب الذي سيجتمع يوم ٩ نوفمبر المقبل، ومن المستحيل التأجيل مشددا على أن التأجيل يمس مصلحة المنتخب وهو خط أحمر للجميع داخل الاتحاد ولا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن الفريق مرتبط بمباراتين يومي ١٤ و١٧ نوفمبر أمام توجو في تصفيات كأس أفريقيا، ولابد من الفوز في المباراتين خاصة بعد التعادل في أول مباراتين.

أضاف مؤكدا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يرفض بشدة فكرة تأجيل النهائي خاصة وأنه سبق وتنازل عن تجمع أكتوبر الماضي لتكملة الدوري الممتاز وحصل على وعد بمعسكر مفتوح بداية من يوم ١ نوفمبر، يتبعه تجمع لاعبي الأهلي والزمالك مباشرة بعد المباريات الأفريقية، والتأجيل يضر تماما باستعدادات الفراعنة التي تمثل أهمية أولى وقصوى للاتحاد.

شدد على أن فكرة إقامة المباراة بعد بداية موعد التجمع الدولي سيلقى رفضا من الفيفا، كما أنه يؤثر سلبا كذلك على مواعيد القيد وانطلاق الدوري في نسخته الجديدة ولابد من إقامة المباراة في موعدها خاصة وأنها في ملعب برج العرب وبدون حضور جماهيري.