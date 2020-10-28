ڤيجو الكرة المصرية.. عصام الحضري يهنئ سيد عبد الحفيظ بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ الكابتن عصام الحضرى لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى سابقا , الكابتن

وغرد الحضرى " : كل سنة وانت طيب يا ڤيجو الكرة المصرية والعمر كله ليك خير و سعادة يا رب يابو السيد ".

ولد سيد عبدالحفيظ في 27 أكتوبر عام 1977 باحدي قري الفيوم وأنضم لناشئ الأهلي في يونيو 1989 تحت قيادة حسام البدري وقتها، تدرج في صفوف الناشئين وتدرب علي يد رمضان السيد ومختار مختار وابراهيم عبدالصمد حتي تم تصعيده للفريق الأول موسم 1996 -1997.

شارك سيد عبدالحفيظ مع الفريق الأول في 220 مباراة رسمية في كل البطولات سجل خلالها 30 هدفًا، وكانت أول مباراة رسمية مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر في 27 أبريل 1997 وانتهت بفوز الأهلي 3–1 ، بينما كانت آخر مباراة رسمية مع الفريق في 27 نوفمبر 2005 أمام المقاولون العرب في دوري موسم 2005–2006 وانتهت بفوز الأهلي 3–1 ومن أهدافه الغالية هدف في مرمى الترجى التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال أفريقيا عام 2001 ، وآخر في مرمى صن داونز بطل جنوب أفريقيا في ذهاب نهائي نفس البطولة.

بعد إعتزاله الكره تقلد سيد عبدالحفيظ منصب مدير إكاديمية الأهلي في المنصورة ثم منسق عام لقطاع الكرة ومديرًا للكرة.