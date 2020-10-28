أفشة يشارك في مران الأهلي.. ومروان محسن يواصل برنامجه التأهيلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مشاركة محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق في جزء من التقسيمة القوية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

من جانبه قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن أفشة خضع لبرنامج تأهيلي مؤخرًا للتعافي من الإجهاد العضلي، وتواجد اليوم في جزء من التقسيمة المطولة التي أجراها الجهاز الفني للاعبين بعد تحسن حالته.

وقام الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع نظيره الطبي، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد جدا للمرحلة المقبلة، وذلك في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية وشعور بعض العناصر بالإجهاد العضلي.

فيما استكمل مروان محسن، مهاجم الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد العضلي العام.

وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش المران، تمهيدًا للدفع به بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، مؤكدًا تحسن حالة اللاعب واقترابه من إعلان جاهزيته.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.