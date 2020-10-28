جهاز الزمالك يخصص حصة بدنية خفيفة للاعبين

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو حصة بدنية خفيفة للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
و جاءت الفقرة عبارة عن بعض الإطالات والتدريبات التأهيلية، تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال بالفريق كما أدى اللاعبون فقرة ثانية.
وتم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى أدت تدريبات بالكرة باليد ، والقدم من لمسة واحدة تحت إشراف باتشيكو، والثانية قامت بأداء بعض التدريبات التأهيلية باستخدام أدوات الجيمانزيوم، وبعض الأدوات الأخرى، على أن تقوم المجموعتان بعمل هذه الفقرة بالتناوب فيما بينهم.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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