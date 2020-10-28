علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، على قرار لجنة التسوية والتحكيم الرياضي ببطلان اللائحة الجديدة للقلعة البيضاء وما ترتب عليها من آثار.
ونشر أحمد مرتضى عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" رسالة جاء فيها: "خسرت انتخابات مجلس النواب، لأن ضميري لم يسمح باستغلال الفقراء ومستعد أخسر أي منصب آخر، لأنه بالنسبة لي هو للخدمة العامة".
وأضاف: "مع كل الأحداث رسالتي لممدوح عباس وهاني العتال ومن يعمل لديهما.. مباراة الزمالك القادمة مسألة حياة أو موت لملايين الزمالكاوية.. إلى لاعبي الزمالك، فرحوا جمهوركم".
كانت لجنة التسوية والتحكيم أصدرت قرارا، اليوم الأربعاء، ببطلان اللائحة الجديدة للزمالك وما ترتب عليها من آثار، وهو ما يعني سقوط عضوية كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح بمجلس إدارة الزمالك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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